Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?

Gündem Haberleri

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?

Arda Turan futbolu bıraktı mı? son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Arda Turan'ın futbolu bırakıp, bırakmadığı merak konusu oldu. Peki, Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Atletico Madrid, Barcelona ve yuvam dediği Galatasaray gibi birçok önemli kulübün formasını terleten Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'ın aktif futbol yaşantısını sonlandırıp, sonlandırmadığı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Son olarak Galatasaray forması giyen ve 12 maçta oynayan Arda Turan ile ilgili internette en çok "Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?" soruları araştırılmakta. Arda Turan ile ilgili detaylar haberimizde.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen 35 yaşındaki Arda Turan futbolu bırakma kararı aldığını yakın çevresiyle paylaştı. Geçtiğimiz transfer döneminde beklediği transfer tekliflerini almayan yıldız oyuncu özel bir klip ile futbolu bıraktığını duyuracak.

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?

Arda Turan'ın, Galatasaray ile sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonuda tamamlandı ve yeni bir sözleşme imzalamadı.

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?


Galatasaray, Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona ve Başakşehir formalarını giyen Milli Oyuncu, Galatasaray ile sözleşmesinin bitmesinin ardından beklediği düzeyde bir teklif alamadı ve futbolu bırakma kararı aldığını yakın çevresiyle paylaştı.
Son Dakika | Fernando Muslera, Galatasaray'ın transferlerinden memnun AçıklamasıSon Dakika | Fernando Muslera, Galatasaray'ın transferlerinden memnun Açıklaması
Haberler.com / Kutal Bilgetekin - Gündem

Galatasaray Arda Turan Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title