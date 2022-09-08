Arda Turan futbolu bıraktı mı? son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun önemli isimleri arasında yer alan Arda Turan'ın futbolu bırakıp, bırakmadığı merak konusu oldu. Peki, Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?

Arda Turan futbolu bıraktı mı? Atletico Madrid, Barcelona ve yuvam dediği Galatasaray gibi birçok önemli kulübün formasını terleten Türk futbolunun önemli isimlerinden Arda Turan'ın aktif futbol yaşantısını sonlandırıp, sonlandırmadığı futbolseverler tarafından merak edilmekte. Son olarak Galatasaray forması giyen ve 12 maçta oynayan Arda Turan ile ilgili internette en çok "Arda Turan futbolu bıraktı mı? Arda Turan Galatasaray'dan ayrıldı mı? Arda Turan hangi takımda?" soruları araştırılmakta. Arda Turan ile ilgili detaylar haberimizde.



ARDA TURAN FUTBOLU BIRAKTI MI?

ARDA TURAN GALATASARAY'DAN AYRILDI MI?