Arda Kardeşler kimdir, Arda Kardeşler hangi takımlı? Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Arda Kardeşler yöne

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak olan derbinin hakemi merak konusu oldu. Bu hafta sonu oynanacak olan derbinin hakemi merakla bekleniyordu. Arda Kardeşler kimdir, Arda Kardeşler hangi takımlı?

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Doğum: 3 Ocak 1988 (35 yıl yaşında),

Nereli: Bursa

Mesleği: Mühendis

3 Ocak 1988'de Bursa'da doğmuştur. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.[1] Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.