Arda Kardeşler kim, Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler hangi takımlı sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988 tarihinde Bursa, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. Süper Lig'de görev alan Türk hakem, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Hakemlerin tuttuğu takım bilgisi doğrulanmamaktadır ancak Arda Kardeşler'in takımının Galatasaray olduğu iddia edilmekte.

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