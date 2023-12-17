Art arda sakatlıkların ardından iyileşerek bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında formayı giymesi bekleniyordu. Peki, Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı?

Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı?

Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı. Böylece merak edilmekte olan Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Sorusu da yanıt buldu. TSİ 23:00'te Villarreal'i konuk edecek olan Real Madrid, maçın kamp kadrosunu resmi olarak açıkladı. Peki, Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı?

ARDA GÜLER VİLLARREAL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Real Madrid, Villarreal maçının kamp kadrosunu açıkladı. Listede Arda Güler yer almadı. Fenerbahçe'de Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler, sezon başından yaşadığı sakatlıklardan yakasını kurtaramaması nedeniyle henüz maça çıkamadı. Son olarak bireysel antrenmanlara başlayan Arda Güler'in Villarreal maçında kadrosu olması bekleniyordu.

Real Madrid'in Villarreal maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: Lunin, Kepa, Mario de Luis, Alaba, Nacho, Lucas V., Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Tobias, Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Nico Paz, Rodrygo, Joselu, Brahim.