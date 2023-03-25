A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Maçın başlamasıyla birlikte izleyiciler Arda ve Kerem'i ilk 11'de göremeyince, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye milli maçta yok mu, neden yok? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçında Arda ve Kerem yok mu, niye yok? araştırması yaptı. İşte detaylar...

Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu milli maçta neden yok? Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu bugünkü maçta yok mu, niye yok? Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu maçta yedeklerde mi? Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu Türkiye milli maçta yok mu, neden yok? 25 Mart Ermenistan - Türkiye maçında Arda ve Kerem yok mu, niye yok? İşte ayrıntılar...

ERMENİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermenistan - Türkiye UEFA Euro 2024 Eleme maçı 25 Mart 2023 Cumartesi günü yani bugün saat 20:00'da başlayacak. Maç TRT 1'de ekranlara geliyor.

ERMENİSTAN - TÜRKİYE İLK 11'İNDE KİMLER VAR?

Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan.

Türkiye: Mert Günok, Onur Bulut, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Enes Ünal

Yedeklerimiz: Altay, Uğurcan, Zeki, Eren, Samet, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Umut Nayir.

ARDA VE KEREM MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu bugünkü maçta ilk 11 değiller. Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu bugünkü maça yedek olarak başladı. Yıldız ikilinin maçın ilerleyen dakikalarında oyuna alınacağı tahmin ediliyor.