Yıldız futbolcu Arda Güler için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. Transferi gündem olan Arda Güler hakkında Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler hangi takımda? aramaları yapıldı.

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Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler hangi takımda? merak ediliyor. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, Barcelona'nın radarına girmiş durumda. Genç yetenek için Türkiye'ye gelen Barcelona Sportif Direktörü Deco'nun Fenerbahçe'ye sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. Peki, Arda Güler transfer oldu mu? Arda Güler hangi takıma gidecek? Arda Güler hangi takımda?

ARDA GÜLER TRANSFER OLDU MU?

Başta Barcelona olmak üzere dünya devlerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

KARAR VERECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEK

Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.