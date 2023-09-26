Arda Güler tekrar mı sakatlandı, ne zaman sahalara dönecek? Arda Güler'in sakatlık durumu!

Menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek için sayan Arda Güler, büyük talihsizlik yaşadı. Peki, Arda Güler tekrar mı sakatlandı, ne zaman sahalara dönecek? İşte, Arda Güler yeniden mi sakatlandı? Sakatlığındaki son durum!

Arda Güler tekrar mı sakatlandı? Menisküs sakatlığının ardından sahalara dönmek için sayan Arda Güler, büyük talihsizlik yaşadı. Peki, Arda Güler tekrar mı sakatlandı, ne zaman sahalara dönecek? İşte, Arda Güler yeniden mi sakatlandı? Sakatlığındaki son durum haberimizde!

ARDA GÜLER YENİDEN Mİ SAKATLANDI?

Sahalara dönmek için gün sayan Arda Güler bir kez daha sakatlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada genç yıldızın, sol rektus femoris kasından sakatlandığı belirtildi. Normal şartlarda 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas maçında süre alması beklenen milli futbolcu, 3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

3 HAFTA DAHA SAHALARDAN UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Real Madrid'den yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı. Milli futbolcunun 3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ANCELOTTI DÖNECEĞİ TARİHİ VERMİŞTİ

Ancelotti kısa süre önce yaptığı açıklamada, Arda Güler'in 27 Eylül'deki Las Palmas maçında sahada olabileceğinin sinyalini vermişti. İtalyan hoca, "Arda Güler iyi ve hazır durumda. Biraz ritim eksikliği var ve bizim oyun tarzımıza alışması gerekiyor. O çok büyük bir yetenek. Vinicius, Arda, Carvajal ve Mendy'nin kaç dakika oynayabileceğini değerlendirip karar vermem gerekiyor." demişti.