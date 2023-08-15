ARDA GÜLER SON DURUM NE? Arda Güler ameliyat oldu mu, ne ameliyatı oldu?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler son zamanların en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olma rekorunu elinde tutuyor. Ne yazık ki başarılı futbolcu henüz daha ilk haftalarında Real Madrid antrenmanlarında bir sakatlık geçirdi. Sevenleri üzen Güler hakkında sorgular devam ediyor. Peki, Arda Güler son durum ne? Arda Güler ameliyat oldu mu, ne ameliyatı oldu? İşte detaylar…