ARDA GÜLER SON DURUM NE? Arda Güler ameliyat oldu mu, ne ameliyatı oldu?
Gündem Haberleri
Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bonservisle transfer olan Arda Güler son zamanların en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri olma rekorunu elinde tutuyor. Ne yazık ki başarılı futbolcu henüz daha ilk haftalarında Real Madrid antrenmanlarında bir sakatlık geçirdi. Sevenleri üzen Güler hakkında sorgular devam ediyor. Peki, Arda Güler son durum ne? Arda Güler ameliyat oldu mu, ne ameliyatı oldu? İşte detaylar…
Real Madrid'in ABD kampında dizinden sakatlık geçiren Arda Güler, dün bir operasyon geçirdi. Genç yıldızın sahalara döneceği merak konusuyken taraftarlar Arda Güler son durum ne? Arda Güler ameliyat oldu mu, ne ameliyatı oldu? Sorularına cevap arıyor. İşte detaylar…
ARDA GÜLER AMELİYAT OLDU MU?
Real Madrid'in orta saha oyuncusu Arda Güler, sağ dizinden geçirdiği ameliyatla ilgili adım attı. ABD'de düzenlenen kamptaki hazırlık maçlarında sakatlık nedeniyle forma giyemeden İspanya'ya dönen Arda Güler için ameliyat kararı alındı. Genç yıldız, Real Madrid'in kamptan dönüp İspanya'ya dönmesinin hemen ardından ameliyat edildi.
ARDA GÜLER SON DURUM NE?
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, en az bir ay boyunca sahalardan uzak kalacak ve en iyi senaryoda Eylül ayındaki milli takım arasından sonra tekrar sahalara dönebilecek.
Real Madrid, La Liga sezonuna geçtiğimiz Cumartesi günü Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek başladı. Takım, bir sonraki maçını ise Cumartesi günü Almeria ile oynayacak.
July 29, 2023