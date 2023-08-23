Arda Güler sakatlık son durum! Arda Güler sağlık durumu nasıl?

Ünlü futbolcu Arda Güler'in son sakatlık durumu ve sağlık hali hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Güler'in ne zaman sahalara döneceği ve mevcut durumu hakkında detaylar haberimizin içerisinde yer alacaktır. İşte detaylar...

Arda Güler sağlık durumu araştırılan konular arasında yer alıyor.Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Arda Güler sakatlık son durumu merak konusu oldu. Genç futbolcunun son hali araştırılmaktadır. Peki, Arda Güler sakatlık son durum ne? Arda Güler sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşerek doktorları şaşırtan 18 yaşındaki futbolcunun, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçıyla siftah yapması bekleniyor.

ARDA GÜLER SAKATLIK SON DURUM!

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.