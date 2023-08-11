Dünya devi olan Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlık durumu merak ediliyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti açıklamada bulundu. Peki, Arda Güler sakatlık durumu nedir? Arda Güler sakatlandı mı, ne zaman oynayacak?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan hoca açıklamasından sonra Arda Güler sakatlık durumu nedir? Arda Güler sakatlandı mı, ne zaman oynayacak? soruları merak edildi. İşte Arda Güler hakkında merak edilenler...

ARDA GÜLER SAKATLIK DURUMU NEDİR?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan hoca açıklamasında, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE DÖNECEKTİR"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada," Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Real Madrid'de henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005, Altındağ), Türk profesyonel futbolcudur. La Liga takımlarından Real Madrid'de ve Türkiye millî futbol takımında ofansif orta saha mevkiinde forma giymektedir. Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında 19 Haziran 2023'te Samsun 19 Mayıs Stadyumunda oynanan Türkiye-Galler maçında ilk millî takım golünü kaydetti. 18 yaşındaki Güler, attığı bu golle resmî maçlarda Türkiye adına gol atan en genç futbolcu olarak Türk futbol tarihine geçti.

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'nın Altındağ ilçesinde doğdu. Babası Ümit Güler, annesi Serap Güler'dir. 9 yaşında şehrinin takımı olan Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. Gençlerbirliği Futbol Okulu'nda henüz 13 yaşındayken yetenekleriyle ön plana çıkan Arda, burada birçok lig maçında top toplayıcılık yaptı ve "ikibuçukluk" lakabını aldı. Arda, ilk kez Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için tribünde yer alan Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. Bu maçtan sonra Pekmezci, Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli ve Başkan Ali Koç'a Arda'nın görüntülerinden oluşan bir DVD iletti. Başkan Ali Koç, Gençlerbirliği SK başkanı Murat Cavcav ile temas kurdu ve transferin son günü 20 Şubat 2019'da 150 bin liralık bir bonservis ücreti ve bir miktar sonraki satış payıyla Arda Güler Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kısa süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve kulübün genç takımında oynamaya başladı.

"MESSI İLE KIYASLANIYOR"

AFP, Arda Güler'den bahsederken, "Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, 'Galacticos'un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor." ifadelerini kullandı.

İzlenmesi gereken diğer 4 yeni transfer ise şöyle:

İlkay Gündoğan-Barcelona

Jude Bellingham-Real Madrid

Cesar Azpilicueta-Atletico Madrid

Real Sociedad-Andre Silva