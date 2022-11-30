Arda Güler sakatlandı mı? SAKATLIK DURUMU! Arda Güler sakat mı, ne zaman sahalara dönecek?

Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, A Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdi. Arda Güler'in sakatlık durumu merak ediliyor. Peki, Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler sakat mı? Soruları gündemdeydi işte Arda Güler sakatlık durumu ile ilgili detaylar...

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Arda Güler sakatlandı mı? Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, A Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdi. Arda Güler'in sakatlık durumu merak ediliyor. Peki, Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler sakat mı? Arda Güler sakatlık mı geçirdi? Soruları gündemdeydi işte Arda Güler sakatlık durumu ile ilgili detaylar...

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Fenerbahçe, Arda Güler'in Milli Takım dönüşü sakatlık geçirdiğini açıkladı. Arda'nın dizinde travma tespit edildiği bildirildi.

"DİZİNDE TRAVMA TESPİT EDİLMİŞTİR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Arda Güler'in milli takım dönüşü ağrı şikayetlerinin devam etmesi üzerine çekilen MR görüntülemesinde; dizinde travma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavi programı belirlenerek rehabilitasyon süreci başlamıştır" ifadeleri yer aldı.

1 AY SÜREBİLİR

Arda Güler'in dönüşünün en iyi ihtimalle 1 ay olabileceği belirtiliyor. Dönüş süreci henüz net değil.