Fenerbahçe'nin büyük bir heyecanla yetiştirdiği genç yetenek Arda Güler, dünya futbolunun dev kulüplerinin dikkatini çekmiş ve tercihini Real Madrid'den yana kullanmıştı. Ancak İspanyol devinde sezon başı hazırlık kampında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Yeni gündeme gelen iddialar ise Güler'in yeniden sakatlandığını söylüyor. Peki Arda Güler sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

Arda, 2 aylık bir aranın ardından takımıyla çalışmalara geri dönmüştü. Ancak son iddialar, genç yıldızın tekrar sakatlandığını öne sürdü. Arda'nın sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına dair çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Futbolseverler, genç yeteneğin kariyerini yakından takip ediyor. Peki Arda Güler sakatlandı mı, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar…

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Real Madrid Kulübü, genç yetenek Arda Güler'in sakatlığını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Açıklamada, Arda Güler'in sol ön rektus kasında bir sakatlık tespit edildiği belirtildi. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında geçirdiği bir sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Ancak son olarak, Real Madrid Kulübü, Arda Güler'in son antrenmanda sol ön rektus kasında bir yaralanma yaşandığını açıkladı. Marca gazetesinin haberine göre, genç yetenek yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalabilir.

Real Madrid'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda sol rektus femoris kasından sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.