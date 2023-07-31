Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in menisküs sakatlığı yaşadığını duyurdu. Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e dönecek. Arama motorlarında ise Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Real Madrid lisansını donduracak mı? soruları araştırıldı.

Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Real Madrid lisansını donduracak mı? merak ediliyor. Real Madrid, kısa bir süre önce 20 milyon euro bonservis bedeli ile Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in menisküs sakatlığı yaşadığını duyurdu. Futbolseverler ise Arda Güler sakatlandı mı? Arda Güler Real Madrid lisansını donduracak mı? sorularına yanıt aradı.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndüğünü duyurdu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler." ifadelerini kullandı. Real Madrid, Arda Güler'in sağ diz iç menisküsünde yaralanma tespit edildiğini ve yıldız oyuncunun özel tedavi için Madrid'e döneceğini açıklamıştı.

Soccer Champions Tour için Real Madrid ile ABD'ye giden milli futbolcu, takımının Manchester United ve Milan ile oynadığı hazırlık maçlarının kadrosunda yer almasına karşın forma şansı bulamamıştı. Mundo Deportivo'da yer alan haberde, Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle ameliyat olması durumunda yaklaşık 5 ay sahalardan uzak kalacağı ve Real Madrid'in kontenjan açmak için Arda Güler'in sözleşmesini ocak ayına kadar dondurabileceği yer aldı.