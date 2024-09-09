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Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok?

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Maçın kadrosunda Arda Güler'in yer almayacağı iddiaları sonrası Arda Güler neden yok, niye oynamıyor, yedek mi merak edildi. Peki, Arda Güler İzlanda maçında neden yok, neden oynamıyor? İşte, Arda Güler sakat mı? Yanıtı...

Arda Güler neden yok? A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı konuk edecek. Maçın kadrosunda Arda Güler'in yer almayacağı iddiaları sonrası Arda Güler neden yok, niye oynamıyor, yedek mi merak edildi. Peki, Arda Güler İzlanda maçında neden yok, neden oynamıyor? İşte, Arda Güler sakat mı? Yanıtı haberimizde...

ARDA GÜLER NEDEN OYNAMIYOR, SAKAT MI?

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Arda Güler, Galler maçının son dakikalarında sakatlık geçirdi. Genç futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrasında sahayı terk etmek zorunda kaldı. Arda'nın yerine oyuna İrfan Can Kahveci dahil oldu. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

ARDA GÜLER SAKATLANDI MI?

Galler Türkiye maçının son dakikalarında ay-yıldızlılara, Real Madrid forması giyen genç yıldız Arda Güler'den kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi ve 90. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Arda'nın sakatlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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