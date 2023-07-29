Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı. Peki, Arda Güler sakat mı? Arda Barcelona maçında neden yok?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak El Clasico'da kadroda olmayacağını belirtti. Peki, Arda Güler sakat mı? Arda Barcelona maçında neden yok?

ARDA GÜLER SAKAT MI?

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi.

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

İspanyol devlerinin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele 29 Temmuz cumartesi'yi pazara bağlayan gece 00:00'da oynanacak.