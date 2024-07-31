Arda Güler Real Madrid Milan maçında oynayacak mı, kadroda var mı, ilk 11'de mi?

Arda Güler Milan maçında oynayacak mı? Milli oyuncumuz Arda Güler'in takımı Real Madrid bu gece Milan ile hazırlık maçı oynayacak. Arda Güler kampa erken katılmıştı ve Real Madrid'de eksikler oldukça fazla. Bu sebeple Arda Güler'in Milan maçı kadrosunda yer alması bekleniyordu. Peki, Arda Güler Real Madrid Milan maçında oynayacak mı, kadroda var mı? Detaylar...

ARDA GÜLER MİLAN MAÇI KADROSUNDA VAR MI?

Real Madrid bu gece Milan ile ABD'de ilk hazırlık maçına çıkacak. Arda Güler Real Madrid'in ABD kampında yer alan isimlerden biri oldu. Milli takım maçları nedeniyle birçok oyuncusu izinde olan Real Madrid'in Milan maçı kadrosunda Arda Güler'in de yer alması bekleniyor.

Real Madrid - Milan maçı kadrosu henüz belli olmadı. Kadronun maç saatinden 1 saat önce yani Türkiye saati ile 02.30'da belli olması bekleniyor.

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ARDA GÜLER'İN MİLAN - REAL MADRİD MAÇI KAÇTA?

Arda Güler'in de forma giymesi beklenen Milan - Real Madrid maçı Türkiye saati ile gece 03.30'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.