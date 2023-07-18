Arda Güler Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi takımlarla?
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Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını vereceği maç ve diğer maçalrıntakvimi belli oldu. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Arda Güler Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi takımlarla?
Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını İtalyan devi Milan karşısında verecek. Soccer Champions Tour kapsamında oynanacak dev mücadele 24 Temmuz Pazartesi başlayacak. Peki, Arda Güler Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
ARDA GÜLER REAL MADRİD HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
23 Temmuz'da başlayacak "Soccer Champions Tour" programı şöyle:
• 05:30/23 Temmuz Pazar: Barcelona – Juventus
• 05:00/24 Temmuz Pazartesi: Real Madrid – AC Milan
• 03:30/27 Temmuz Perşembe: Real Madrid – Manchester United
• 05:30/27 Temmuz Perşembe: Arsenal – FC Barcelona
• 05:30/28 Temmuz Cuma: Juventus – AC Milan
• 00:00/30 Temmuz Pazar: FC Barcelona – R.Madrid
• 06:00/2 Ağustos Çarşamba: AC Milan – Barcelona
• 02:30/3 Ağustos Perşembe: Juventus – R. Madrid