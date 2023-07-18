Arda Güler Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi takımlarla?

Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk sınavını vereceği maç ve diğer maçalrıntakvimi belli oldu. ABD'de düzenlenecek "Soccer Champions Tour" kapsamında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü 24 Temmuz Pazartesi çalacak. Peki, Arda Güler Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi takımlarla?