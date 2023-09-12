Ancelotti kararını verdi! Arda Güler, Şampiyonlar Ligi kadrosunda

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosunda yıldız futbolcu Arda Güler de yer aldı. Sakatlığı bulunan Arda'nın, 27 Eylül'de oynanacak olan Las Palmas maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ve sakatlığı nedeniyle eflatun-beyazlılarla henüz maça çıkamayan Arda Güler, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

ARDA DA YER ALDI

UEFA Şampiyonlar Ligi, bu sezon turnuvada mücadele eden tüm takımların geniş kadrolarını paylaştı. Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, takımının Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı.

LAS PALMAS MAÇIYLA SAHALARA DÖNECEK

18 yaşındaki yıldız futbolcunun, 27 Eylül'de oynanacak Las Palmas karşılaşmasıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Real Madrid'in UEFA'ya bildirdiği liste şöyle;

Kaleciler: Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares*

Thibaut Courtois, Andriy Lunin, Kepa, Francsico Javier Gonzalez Pérez, Diego Pineiro*, Lucas Canizares* Savunma: Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel*

Dani Carvajal, Eder Militao, David Alaba, Nacho, Fran Garcia, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Vinicius Tobias, Rafel Obrador*, Alvaro Carrillo*, Marvel* Orta Saha: Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz*

Jude Bellingham, Toni Kroos, Luka Modric, Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Lucas Vazquez, Aurelien Tchouameni, Dani Ceballos, Brahim Díaz, Arda Güler, Mario Martin*, Nicolas Paz* Forvet: Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu, Alvaro Rodriguez*, Gonzalo*

* işaretinin yer aldığı futbolcular B listesinde yer alıyor.