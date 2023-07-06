Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşme detaylarını açıkladı. Genç yıldız, toplamda 30 milyon euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Peki Arda Güler kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte Arda Güler Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Detaylar...

Arda Güler Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Fenerbahçe, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sözleşme detaylarını açıkladı. Genç yıldız, toplamda 30 milyon euro bonservis bedeliyle Türk futbol tarihinin en pahalı satışı oldu. Peki Arda Güler kaç yıllık sözleşme imzaladı? İşte Arda Güler Real Madrid ile kaç yıllık sözleşme imzaladı? Detaylar...

ARDA GÜLER KAÇ YILLIK SÖZLEŞME YAPTI?

Real Madrid, Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler ile 6 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Dünya devi, genç yıldız için sarı-lacivertlilere toplam 30 milyon euro ödeme yapacak. Böylece Arda Güler, Türk futbolundaki en pahalı satış olarak tarihe geçti.

30 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Arda Güler'in İspanyol Kulübü Real Madrid CF'e, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 20.000.000 Avro bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Real Madrid CF tarafından ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına bağlı olarak Real Madrid CF tarafından, Kulübümüze azami 10.000.000 Avro bonus bedeli ödenecektir.

SONRAKİ SATIŞTAN YÜZDE 20 PAY

Ayrıca, Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Real Madrid CF'in elde edeceği transfer bedelinin %20'si sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

"HOŞ GELDİN ARDA"

Real Madrid sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise Arda Güler'e "Hoş geldin" dedi. Eflatun-beyazlılar, genç yıldızın, Real Madrid formalı fotoğrafını paylaştı.