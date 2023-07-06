Real Madrid'in Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'in transfer detayları merak ediliyor. Futbolseverler Arda Güler'in Real Madrid transferini çok yakından takip ederken Arda Güler Real Madrid'e ne zaman, saat kaçta imza atacak? Arda Güler imza töreni ne zaman? Arda Güler transferinde son durum ne? sorularını araştırıyor. İşte Arda Güler transferinin detayları...

Arda Güler Real Madrid'e ne zaman, saat kaçta imza atacak? Arda Güler imza töreni ne zaman? Arda Güler transferinde son durum ne? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in transferindeki son durum ve imza töreninin ne zaman olacağı merak konusu haline geldi. Arama motorlarında Arda Güler Real Madrid'e ne zaman, saat kaçta imza atacak? Arda Güler imza töreni ne zaman? Arda Güler transferinde son durum ne? soruları araştırılıyor.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'E NE ZAMAN, SAAT KAÇTA İMZA ATACAK?

Real Madrid, Fenerbahçe'den transfer ettiği Arda Güler'i cuma günü saat 13.00'te düzenleyeceği basın toplantısıyla tanıtacak. Genç yıldızın imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılacak. Real Madrid'in Arda Güler için düzenleyeceği imza törenine eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez de katılacak. Tüm dünyanın takip edeceği basın toplantısında genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giyecek.

Arda Güler

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

ARDA GÜLER KİMDİR?

Arda Güler (d. 25 Şubat 2005; Altındağ, Ankara) orta saha mevkisinde oynayan Türk futbolcu. 2014-2019 yılları arasında Gençlerbirliği'nin altyapı takımında forma giydi. 2019 yılında Fenerbahçe'nin altyapı takımına transfer oldu.

Fenerbahçe Dönemi:

13 Ocak 2021 tarihinde Fenerbahçe ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe formasıyla, U19 Süper Ligi'nde 19 maça çıktı 7 gol, 4 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe, U19 Süper Ligi'ni 6. sırada tamamlayarak play-off oynama şansı yakaladı. Arda Güler, İstanbul Başakşehir U19 takımıyla oynanan maçta 3 gol, 1 asist yaptı. Maç 6-0'lık Fenerbahçe galibiyeti ile sonuçlandı. Kasımpaşa U19 takımıyla oynanan üçüncülük maçında ise 1 gol, 2 asist ile takımına katkı sağladı. Fenerbahçe 5-1'lik skor ile ligi üçüncü olarak tamamladı.

Fenerbahçe ile ilk maçına UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki karşısında çıktı.

Süper Lig'deki ilk maçına ligin ikinci haftasında oynanan Antalyaspor maçının 87. dakikasında Kim Min-Jae'in yerine girerek dahil oldu. Arda, bu maçta Fenerbahçe formasıyla ilk asistini 89. dakikada Miha Zajc'a yaptı. Fenerbahçe, maçı 2-0 kazandı.

17 Şubat 2022 tarihinde Slavia Prag ile oynan UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off maçının 75. dakikasında Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'na asist yaptı. Fenerbahçe, maçı 3-2 kaybetti.

20 Şubat 2022 tarihinde Hatayspor ile oynanan lig maçına ilk 11'de başlayan Arda, göstermiş olduğu etkili performansla, Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan "maçın oyuncusu" anketinde 86,9'luk oy yüzdesiyle maçın oyuncusu seçildi. Arda, maç sonrasında takım arkadaşı Çağatay Kurukalıp ile FBTV'de yayınlanan maçın ardından programına katıldı. Sosyal medya hesabından ise duygularını paylaştı: "Tam 3 yıl önce bugün Fenerbahçe'min kapısından içeri girmiştim. İlk günden beri hayallerini kurduğum forma ile bugün sahada ilk kez 11'de sahaya çıkmak büyük bir gurur benim için. Hayallerim için çok çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğim.."