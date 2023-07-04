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Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti?

Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti?

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Transfer döneminin başlaması ile birlikte adı dev kulüpler ile anılan genç yıldız futbolcu Arda Güler'in hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor. Sosyal medyada Arda Güler'in Barcelona'ya ve Real Madrid'e transfer olabileceği iddia ediliyordu. Peki Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti?

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Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Transfer döneminin başlaması ile birlikte adı dev kulüpler ile anılan genç yıldız futbolcu Arda Güler'in hangi takıma gideceği belirsizliğini koruyor. Sosyal medyada Arda Güler'in Barcelona'ya ve Real Madrid'e transfer olabileceği iddia ediliyordu. Peki Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti? Detaylar!

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Barcelona ve Real Madrid yarışında başkent ekibini seçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, genç futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.

Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti?

Öte yandan transferi duyuran bir başka isimse dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano oldu. Sosyal medya hesabından Real Madrid'in Arda için sunduğu teklifin detaylarını aktaran Romano, transferin toplam değerinin 20 milyon eurodan daha fazla olduğunu yazdı.

Arda Güler Real Madrid'e mi transfer oldu? Arda Güler hangi takıma, nereye gitti? Real Madrid'e mi gitti?

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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