Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu? araştırılıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Real Madrid'e resmi imzayı atıyor. Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu? merak ediliyor. Peki, Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu?

Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu? merak ediliyor. Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek için Madrid'e gideceği gündeme geliyor. Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu? araştırılıyor. Arda Güler Real Madrid'e gidecek mi, ne zaman gidiyor? Arda Güler'in Real Madrid sözleşmesi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER REAL MADRİD'EGİDECEK Mİ?

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek. Genç yıldız için Real Madrid'in özel tahsis ettiği uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'E NE ZAMAN GİDİYOR?

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek.

Genç yıldız için eflatun-beyazlıların tahsis ettiği özel uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Toplam 30 milyon euroyu bulan bedeliyle Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD SÖZLEŞMESİ BELLİ OLDU MU?

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Arda Güler