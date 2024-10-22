Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Celta Vigo maçında Arda Güler'e hiç süre vermemesi İspanyol basınında geniş yer buldu. İtalyan hocanın, Celta Vigo karşılaşmasında sakatlıktan yeni dönen Ceballos'u tercih ederek Arda Güler'e bir darbe daha vurduğu belirtildi. Arda Güler'in gol ya da asist katkısı sağlayamaması ve defansif eksikliğinin forma şansı bulamamasında etkili olduğu iddia edildi. Peki, Arda Güler Real Madrid Dortmund maçında ilk 11'de mi, kadroda mı, yedek mi?

ARDA GÜLER REAL MADRİD DORTMUND MAÇINDA İLK 11'DE Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasına Alman ekibi Borussia Dortmund, Arda Güler'li Real Madrid'e konuk olacak. İspanyol devi, ev sahibi olmanın verdiği avantajı kullanarak rakibine üstünlük kurmayı planlıyor. Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund ise, Real Madird'i deplasmanda mağlup etmek istiyor.

Maç saat 22:00'de başlayacak ve Romen hakem Istvan Kovacs tarafından yönetilecek. Gözler, genç yıldız Arda Güler'in sahada olup olmayacağına çevrildi. Carlo Ancelotti, Arda Güler'i kadroya alırken, iyileşen Brahim Diaz'a yer vermedi.

Real Madrid : Courtois, Militao, Tchouameni, Rüdiger, Bellingham, Camavinga, Vinicius Jr., Valverde, Vazquez, Garcia, Mbappe

Borussia Dortmund :Kobel, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Brandt, Gross, Sabitzer, Malen, Emre Can, Guirassy

Arda Güler yedekler arasında yer alıyor.