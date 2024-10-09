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Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?
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Son dönemlerde performansıyla dikkat çeken Real Madrid'in başarılı futbolcusu Arda Güler, takımdan ayrılıyor mu? Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak çeşitli spekülasyonlar dolaşıyor. Arda Güler'in geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Arda Güler'in Real Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti ile sorunlar yaşıyor. birçok kişi Arda Güler'in Real Madrid'deki kariyerind eneler olacağını araştırıyor. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILIYOR MU?

La Liga'da oynanan ve 1-1 berabere biten Atletico Madrid maçında süre alamayan genç futbolcu Arda Güler'in, teknik direktörü ile aralarında gerginlik yaşandığı öne sürülüyor. Diario gazetesinin haberine göre, Güler'in kendisine verilen rol ve pozisyondan memnun olmadığı ifade ediliyor. Yeterince forma şansı bulamayan bu genç yetenek, bu durumu hayal kırıklığı ile karşılıyor.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor mu?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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