Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı, sakatlık durumu nasıl?

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Sakatlığın ardından Arda Güler'in başka bir takıma bu sezonluk kiralanabileceği iddia ediliyordu. Peki Arda Güler'in sakatlık durumu nasıl?

Arda Güler Real Madrid'den ayrıldı mı? Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, dizinde yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat masasına yatacak. Sakatlığın ardından Arda Güler'in başka bir takıma bu sezonluk kiralanabileceği iddia ediliyordu. Peki Arda Güler'in sakatlık durumu nasıl? Detaylar...

ARDA GÜLER'İN SAKATLIK DURUMU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığı hakkında bilgi verdi. İtalyan hoca açıklamasında, "Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir." ifadelerini kullandı.

"KISA SÜREDE DÖNECEKTİR"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada," Arda Güler, sakatlığı için ameliyat olursa çok daha çabuk dönecek. Ufak bir sorun, kısa sürede dönecektir. Hasta mahremiyeti nedeniyle daha fazla bilgi veremem." ifadelerini kullandı.

1.5 AY SAHALARDAN UZAK KALABİLİR

Real Madrid'de henüz hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 18 yaşındaki futbolcunun yaklaşık bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı öne sürüldü.

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI?

Arda Güler'in yaşadığı sakatlık sonrası takımdan yarım sezonluk veya bu sezon sonuna kadar kiralanabileceği iddia edilmişti. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama veya gelişme bulunmamaktadır.