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Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Milan'dan teklif geldi

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Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'e Avrupa devinden sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi ise bu teklife hemen yanıt verdi. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı?

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'e Avrupa devinden sürpriz bir teklif geldi. İspanyol ekibi ise bu teklife hemen yanıt verdi. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Detaylar...

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DEN AYRILACAK MI?

Real Madrid'de top koşturan milli futbolcumuz Arda Güler'e beklenmedik bir talip çıktı. İtalyan ekibi Milan, Arda'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için Madrid temsilcisine teklif yaptı. İspanyol devi ise bu teklifi direkt olarak reddetti.

MİLAN KİRALAMAK İSTEDİ

İspanyol basınından Defensa Central'in haberine göre; EURO 2024'te adından sıkça söz ettiren milli yıldıza son olarak Milan talip oldu. İtalya temsilcisinin daha önce Brahim Diaz'a yaptığı gibi 19 yaşındaki futbolcu için de satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yaptığı öne sürüldü.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN REDDEDİLER

Öte yandan İspanyol devinin bu teklife yanıtı gecikmedi. Haberde; Madrid yönetiminin Arda Güler gibi bir futbolcunun takımdan ayrılmasını düşünmediği ve teklifin direkt olarak reddedildiği öne sürüldü.

ARDA'NIN PERFORMANSI

Uzun süren sakatlığını atlatan ve geçen sezonun ikinci yarısında forma şansı bulan 19 yaşındaki genç yetenek, Real Madrid formasını 5'i ilk 11 olmak üzere toplamda 12 maçta giydi. Arda, bu karşılaşmalarda aldığı kısıtlı süreye rağmen 6 gol atmayı başardı. A Milli Takımımız ile EURO 2024'te de boy gösteren Arda, 5 maçlık süreçte 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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