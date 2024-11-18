Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek?

Genç yaşında gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çeken Arda Güler hakkında Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Milli futbolcunun bu sezon İspanyol devinde yeterince forma şansı bulamaması, hem taraftarlar hem de spor otoriteleri arasında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Arda'nın Real Madrid'deki geleceği ve kariyer planları, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILACAK MI?

İspanyol basınına göre, Arda Güler Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor. Genç futbolcunun devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Real Madrid'de Arda Güler'in devre arasında teklifleri değerlendireceği ve kiralık olarak başka bir takıma gideceği söyleniyor.