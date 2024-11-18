Üye Girişi
Haberler

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek?

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Real Madrid'deki kariyerine son verip vermemekte kararsız olan Arda Güler hakkında çıkan son dedikodular futbol dünyasını sarstı. Takım değişikliği iddiaları taraftarları arasında büyük bir merak uyandırdı.

Genç yaşında gösterdiği performansla futbol dünyasının dikkatini çeken Arda Güler hakkında Real Madrid'den ayrılacağına dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Milli futbolcunun bu sezon İspanyol devinde yeterince forma şansı bulamaması, hem taraftarlar hem de spor otoriteleri arasında yoğun bir şekilde tartışılıyor. Arda'nın Real Madrid'deki geleceği ve kariyer planları, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILACAK MI?

İspanyol basınına göre, Arda Güler Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor. Genç futbolcunun devre arasında kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirerek Real Madrid'den kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi.

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek?

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Real Madrid'de Arda Güler'in devre arasında teklifleri değerlendireceği ve kiralık olarak başka bir takıma gideceği söyleniyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

Bebeğini çeteye kurban veren anneden kan donduran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

19 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Aslan burcu yorumu! 19 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ehliyet süresi uzatıldı mı? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.