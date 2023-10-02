Arda Güler, Real Madrid takımına geçmesi sonrasında yaşadığı sakatlıktan dolayı başka bir takıma geçmesi gündeme geliyor. Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı ve Arda Güler hangi takıma gidecek merak ediliyor. Real Madrid, sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e ara transfer döneminde bir takıma kiralık gitmesi için teklifte bulunacak. Peki, Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek?

Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı ve Arda Güler hangi takıma gidecek soruları gündeme geliyor. Real Madrid'in sezon başı kampında menisküs sakatlığı yaşayan Arda Güler, sahalara dönmek için artık saatleri saydığı dönemde bir kez daha sakatlık yaşadı. Arda Güler Real Madrid'den ayrılacak mı? Arda Güler hangi takıma gidecek? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER REAL MADRID'DEN AYRILACAK MI?

Real Madrid, sahalara dönmeye hazırlanırken bir kez daha sakatlanan Arda Güler'e ara transfer döneminde La Liga'dan bir takıma kiralık gitmesi için teklifte bulunacaktır. Milli futbolcuyu transfer ederken başka bir takıma kiralamayacağının sözünü veren eflatun-beyazlıların, sakatlıklar sonrası bu kararından çark eder noktaya gelmesi skandal ve utanç verici olarak yorumlanıyor.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDECEK?

Real Madrid sezon başında Barcelona ile transferi için karşı karşıya geldiği Arda Güler'i ikna ederken, kiralamayacağının garantisini de vermişti fakat eflatun-beyazlılar şimdi milli futbolcunun seçiminde oldukça belirleyici olan bu sözden dönmenin yolunu yapıyor.