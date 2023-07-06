Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Peki Arda Güler Real Madrid'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar? Arda Güler maaşı kaç milyon euro? Arda Güler Real Madrid sözleşme detayları merak ediliyor.

Arda Güler maaşı ne kadar? Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'nın başkenti Madrid'e giden Arda Güler için Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı. Peki Arda Güler Real Madrid'de ne kadar kazanacak, maaşı ne kadar? Arda Güler maaşı kaç milyon euro? Arda Güler Real Madrid sözleşme detayları merak ediliyor. Detaylar...

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE NE KADAR KAZANIYOR?

Real Madrid'in serbest kalma maddesi olan 17 milyon 500 bin eurodan daha fazla bir ücret ödeyeceği, bonuslarla birlikte sarı-lacivertli kulübün kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği ve Fenerbahçe'nin bir sonraki satıştan da pay alacağı belirtildi.

7 TEMMUZ'DA İMZAYI ATACAK

Arda Güler'in Real Madrid ile sözleşme imzalamak için yarın İspanya'ya uçacağı aktarıldı. AS'ta yer alan habere göre; Real Madrid'in Arda Güler transferini 7 Temmuz Cuma günü açıklayacağı vurgulandı. İspanyol basını, Arda Güler'in Real Madrid'in ABD'de düzenleyeceği sezon öncesi kampına katılacağını aktardı. Genç futbolcunun sezonu Real Madrid'de geçireceği belirtildi.

ANCELOTTİ'DEN SÜRPRİZ ARDA KARARI

Öte yandan Carlo Ancelotti'nin Arda Güler konusunda sürpriz bir karara imza attığı kaydedildi. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i sezon boyunca ağırlıklı olarak sağ kanatta kullanmayı planladığı vurgulandı.

35 MAÇTA 6 GOL 7 ASİST

18 yaşındaki Arda Güler geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 35 resmi maçta giydi. Genç on numara bu müsabakalarda 6 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Arda Güler aynı zamanda 7 asist üretti. A Milli Futbol Takımı'nda 4 maça çıkan Arda Güler, 1 gol sevinci yaşadı.