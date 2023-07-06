Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Genç yeteneğin Real Madrid'e transfer olduğu duyuruldu. Peki Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Forma numarası kaç olacak?

Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler transfer sezonunun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyordu. Genç yeteneğin Real Madrid'e transfer olduğu duyuruldu. Peki Arda Güler Real Madrid'de kaç numaralı formayı giyecek? Forma numarası kaç olacak? Detaylar...

ARDA GÜLER REAL MADRİD'DE

İspanyol devi Real Madrid'e transferi için geri sayıma geçilen Arda Güler'in 7 Temmuz Cuma günü resmi imzayı atması bekleniyor. Transferden Fenerbahçe'nin kasasına yaklaşık 30 milyon euro gireceği öğrenilirken İspanyol basını Real Madrid'in hocası Carlo Ancelotti'nin Arda'yı sezon boyunca ağırlıklı olarak sağ kanatta kullanmayı planladığını yazdı.

Arda Güler'in Real Madrid'de giyeceği forma numarası henüz netlik kazanmadı. Arda, Fenerbahçe forması ile 10 numaralı formayı, milli takım forması ile ise 21 numaralı formayı giyiyordu.

30 MİLYON EUROLUK REKOR TRANSFER

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.