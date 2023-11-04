Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda Güler'in yarın oynanacak olan Rayo Vallecano maçındaki durumuna dair açıklamalarda bulundu. Peki, Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı? Arda Güler yarınki maçta oynayacak mı, kadroda var mı?

Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı? Arda Güler yarınki maçta oynayacak mı, kadroda var mı?

Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı? Sorusu, Arda Güler'in sevenleri başta olmak üzere birçok taraftar tarafından merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmaktaydı. Rayo Vallecano maçında Arda Güler'in olup, olmadığını merak etmekte olan birçok sporsever araştırmalarını gerçekleştirmekte. Peki, Arda Güler Rayo Vallecano maçında oynayacak mı? Arda Güler yarınki maçta oynayacak mı, kadroda var mı?

ARDA GÜLER RAYO VALLECANO MAÇINDA OYNAYACAK MI?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayacak. Mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan eflatun beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, Arda Güler'in kadroda olacağını söyledi. Ancelotti yaptığı açıklamada, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak. Takımla birlikte antrenman yapıyor, elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇ NE ZAMAN?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano arasında oynanacak mücadele 5 Kasım Pazar akşamı saat 23.00'te başlayacak.