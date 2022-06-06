Arda Güler PSG'ye mi gidiyor? SON DURUM! Arda Güler PSG'ye transfer mi olacak? - Haberler

Arda Güler PSG'ye mi gidiyor? 17 yaşındaki Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Genç yıldızın transferi için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Peki, Arda Güler PSG'ye mi gidiyor? Arda Güler PSG'ye transfer mi olacak? Son durum ve detaylar...

ARDA GÜLER PSG'YE Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe ile geçen sezon harikalar yaratan genç yıldız Arda Güler'e Paris Saint-Germain talip oldu. Fransız devinin bu transferi gerçekleştirmek için çok istekli olduğu öğrenilirken görüşmelerin uzun süredir sürdüğü belirtildi.

GÖRÜŞMELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler resmen harekete geçti. 17 yaşındaki futbolcu için Fransız devinin son derece istekli olduğu belirtilirken görüşmelerin uzun süredir devam ettiği ifade edildi.

ARDA GÜLER SEZONA DAMGA VURDU

2019 yılında henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, geride kalan sezon 24 resmi maça çıktı ve 7 gol-11 asistlik katkıyla oynadı.

Haberler.com - Gündem