Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Paris Saint-Germain'in transfer listesine girdi. Futbolseverlerin severek izlediği genç oyuncu Arda Güler'in hangi takıma gideceği ise merak ediliyor. Arama motorlarında Arda Güler PSG'ye mi gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek? soruları aratılıyor.

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Messi, Mbappe ve Neymar gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosunda bulunan Paris Saint-Germain, Fenerbahçeli Arda Güler için harekete geçti. Peki, Arda Güler PSG'ye mi gidiyor? Arda Güler hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

ARDA GÜLER PSG'YE Mİ GİDİYOR?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Paris Saint-Germain'in transfer listesine girdi. Fransız basınında çıkan haberde, PSG'nin sportif direktörü Luis Campos'un Güler'in durumunu yakından takip ettiği ancak Ali Koç'un 17 yaşındaki futbolcuyu göndermeyi hiç istemediği vurgulandı. Foot Mercato, Paris Saint-Germain'in transfer planlarına dair kaleme aldığı yazıda Arda Güler'e de yer verdi. Haberde Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler, PSG'nin transfer hedeflerinden biri olarak gösterildi.

Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Luis Campos'un Arda Güler'in durumunu yakından takip ettiği belirtildi. Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Arda Güler'i göndermeyi hiç istemediği de vurgulandı. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı bu sezon 15 maçta süre alırken, 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.