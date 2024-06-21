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Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı? Arda ilk 11'de mi?

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yarın oynanacak Portekiz maçı öncesi çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Peki, Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçı öncesi yaptığı açıklamada Arda Güler'in durumunun belirsiz olduğunu söyledi. Arda Güler Portekiz maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER PORTEKİZ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Mücadeleden beklentisini dile getiren Montella, "Biz kendi kimliğimize, kendi oyunumuza odaklanacağız. Güçlü noktalarımızı avantaja çevirmeliyiz. Sabırlı oyunumuzu birlik beraberlik içinde göstermeliyiz. Bizim hedefimiz topa sahip olmak. Portekiz'in de öyle. Bizim topu ayağımızda tutma noktasında gelişmemiz gerekiyor. Daha iyi bir defansif duruşa sahip olmalıyız. Bunu sağlamak da forvetlerimizden başlıyor. Defansif anlamda iyi olduktan sonra ofansif oyuncularımızın ne kadar iyi olduğunu zaten biliyoruz. Gürcistan maçında biz 22 şut attık onlar 12" dedi.

"ARDA'YA YARIN KARAR VERECEĞİZ"

Montella, Arda Güler hakkında son kararını yarın vereceğini belirterek "Yüzdesi çok yüksek bir futbolcu. Kaleyi gördüğü anda gol bekleyebiliriz. Böyle güçlü futbolcuları yönetmek benim için zor değil. Ufak bir yorgunluğu var. Maça başlayıp başlamayacağına sonradan karar vereceğiz. Riski de hesaplayıp ona göre karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella Arda Güler Portekiz Gündem Spor Haberler

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