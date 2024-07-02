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Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi?

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yoluna devam eden A Milli Takım, son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, kritik maç öncesindeki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Arda Güler oynayacak mı Avusturya Türkiye Arda ilk 11'de mi?

AVUSTURYA TÜRKİYE ARDA İLK 11'DE Mİ?

Kenan Yıldız'ın değerli bir oyuncu olduğunu ifade eden Montella, "Kenan Yıldız'ın çok güçlü bir mentalitesi var. Antrenmanlar kendini geliştirmeye çalışıyor. İlk maçta şansı yaver gitmedi. Pozisyonları daha iyi değerlendirmesi gerekiyor" dedi.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler'in çok önemli bir yetenek olduğunu ancak geliştirmesi gereken özellikleri olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, "Arda çok yetenekli bir oyuncu. Oyun içerisinde geliştirmesi gereken şeyler var. Onu göz ardı edemeyiz. O olmadığında eksikliğini hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu. Yeterince iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır" ifadelerini kullandı.

"RANGNICK DE BUNU BİLİYOR"

Mart ayında Avusturya'yla oynana maçta alınan skordan dolayı şok yaşadığını söyleyen Montella, "6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN YERİ DOLDURULAMAZ"

Tecrübeli teknik direktör "5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri. Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var. Turnuvada 2005 doğumlu iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren başka bir takım var mı bilmiyorum. Ek olarak 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan da var. Biz genç oyunculara son derece açığız" açıklamasını yaptı.

"İNTİKAM DUYGUSUYLA HAREKET EDEMEYİZ"

Son olarak Avusturya maçı hakkında görüş bildiren Montella, "Duygularımıza kapılmamalıyız, intikam duygusuyla hareket edemeyiz. Avusturya'nın ne yapabileceğini biliyoruz, ne yapabileceğimi de biliyoruz. Böyle düşünmeliyiz. Yarın tribünde kırmızı-beyaz bayraklarla dolu bir topluluk bekliyorum. Taraftarlarımız bizi şimdiye kadarki maçlarda çok iyi destekledi ve yarın da üstünlüğün bizde olacağını düşünüyorum" dedi.

Osman Demir
Osman Demir
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