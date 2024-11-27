UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en çok beklenen karşılaşmalarından biri olan Liverpool- Real Madrid maçı öncesinde, gözler genç yıldız Arda Güler'e çevrildi. Uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara dönen ve son maçtaki performansıyla dikkat çeken milli oyuncumuzun, bu dev mücadelede ilk 11'de olup olmayacağı büyük merak konusu. Futbolseverler, Ancelotti'nin Arda Güler'e Liverpool karşısında nasıl bir rol vereceğini araştırıyor. Peki, Arda Güler oynayacak mı? Arda güler ilk 11'de mi? (Liverpool- Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi)

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Arda Güler'in Liverpool- Real Madrid maçında ilk 11'de başlama ihtimali oldukça yüksek. Leganes maçındaki başarılı performansı ve Real Madrid'deki sakatlıklar, genç yıldızımıza Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir şans doğurabilir. Teknik direktör Ancelotti'nin son anda bir sürpriz yapmaması halinde, Arda'yı bu dev mücadelede izleyebiliriz.

LIVERPOOL-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool-Real Madrid mücadelesi 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak mücadele TRT'nin dijital platformu tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.