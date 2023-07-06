Arda Güler nereye transfer oluyor, hangi takıma gidiyor? Arda Güler hangi takımda 2024?

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ARDA GÜLER NEREYE TRANSFER OLUYOR?

Real Madrid'in Fenerbahçe'den transferi Arda Güler, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek. Genç yıldız için eflatun-beyazlıların tahsis ettiği özel uçak, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Toplam 30 milyon euroyu bulan bedeliyle Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olacak.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMA GİDİYOR?

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak için bugün saat 15.00'te Madrid'e gidecek. Genç yıldız için Real Madrid'in özel tahsis ettiği uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDA 2024?

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

Arda Güler