Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Adı dev kulüpler ile anılan Arda Güler'in nereye transfer olacağı merak konusu. Peki Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler hangi takıma transfer oldu?

Arda Güler nereye transfer oldu? Fenerbahçe'nin genç yıldız futbolcusu Arda Güler transfer döneminin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Adı dev kulüpler ile anılan Arda Güler'in nereye transfer olacağı merak konusu. Peki Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler hangi takıma transfer oldu? Detaylar...

ARDA GÜLER NEREYE TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in Barcelona ve Real Madrid yarışında başkent ekibini seçtiği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Real Madrid, genç futbolcunun serbest kalma bedeli olan 17.5 milyon eurodan daha fazla bir bonservis bedeli ödeyecek ve sonraki satıştan yüzde 20 pay verecek.

SERBEST KALMA BEDELİNİN ÜZERİNE ÇIKACAKLAR

Dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic, Arda Güler'in başkent ekibini seçtiğini yazdı. Habere göre Real Madrid, 18 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe'ye 17.5 milyon Euro'dan daha fazla bonservis bedeli ödeyecek. Real Madrid ayrıca sonraki satıştan da yüzde 20 pay verecek.

REAL'İN STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİ OLDU

Son yıllarda strateji değişikliğine giderek genç ve yetenekli futbolculara eğilen Real Madrid'in bu futbolcuları parlatmasının da Arda Güler'in seçimini etkileyen durumlardan biri olduğunun altı çizildi.

ROMANO DA TRANSFERİ DUYURDU

Öte yandan transferi duyuran bir başka isimse dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano oldu. Sosyal medya hesabından Real Madrid'in Arda için sunduğu teklifin detaylarını aktaran Romano, transferin toplam değerinin 20 milyon eurodan daha fazla olduğunu yazdı.

35 MAÇTA 6 GOL 6 ASİST

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 35 maça çıkan Arda, 6 gol ve 6 asiste imza attı. Genç oyuncu aynı zamanda Golden Boy ödülüne aday isimler arasında bulunuyor.