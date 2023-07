Barcelona'nın uzun süre peşinden koştuğu Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler'in yeni takımı açıklandı. Arda Güler'in hangi takıma transfer olduğu merak konusu oldu. Sporseverler tarafından Arda Güler'in transfer olduğu takım araştırılmaktadır. Peki, Arda Güler nereye transfer oldu? Arda Güler nereden, hangi takıma transfer oldu? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER NEREYE TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalmayacağını resmen açıklarken, transferle ilgili bombayı patlatan isimse Arda'nın babası Ümit Güler oldu. WhatsApp durumundan "Çocuklar Duymasın" dizisine ait bir video paylaşan Güler, oğlunun Real Madrid'e transfer olacağını duyurdu.

ARDA GÜLER HANGİ TAKIMDAYDI?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in sarı-lacivertli kulüpten ayrılacağını duyurdu. Koç yaptığı açıklamada, "Net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor. Arda gelecek sezon Fenerbahçe'de olmayacak." ifadelerini kullandı.