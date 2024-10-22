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Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu?

Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu?
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Real Madrid ve Borussia Dortmund arasındaki maçta Arda Güler'in olmaması merak konusu oldu. Arda'nın maçta oynayıp oynamayacağı araştırılıyor. Peki, Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu? İşte detaylar!

Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanacak dev Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Arda Güler'in kadroda olup olmadığı merak konusu oldu. Genç yeteneğin bu kritik maçta sahada olup olmayacağı, hem Real Madrid taraftarları hem de futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Arda Güler neden kadroda yer almıyor? Real Madrid-Borussia Dortmund maçında Arda Güler forma giymeyecek mi? İşte detaylar!

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Bu akşam saat 21:00'de Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada, genç yetenek Arda Güler'in yedek kulübesinde oturması bekleniyor.

Arda Güler neden yok? Real Madrid- Borussia Dortmund maçında Arda oynamıyor mu?

REAL MADRID- BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid : Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinicius ve Mbappe.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Can, Brüt; Malen, Brandt, Sabitzer; Guirassy.

REAL MADRID- DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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