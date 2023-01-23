Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının başlamasıyla birlikte ilk 11'de bulunmayan bazı oyuncular nerede merak edildi. Bu isimlerden birisi de Arda Güler oldu. Peki, Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi? İşte detaylar...