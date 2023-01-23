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Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi?

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Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi?

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçının başlamasıyla birlikte ilk 11'de bulunmayan bazı oyuncular nerede merak edildi. Bu isimlerden birisi de Arda Güler oldu. Peki, Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi? İşte detaylar...

Tarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyorTarih netleşti! Fenerbahçe'de şans bulamayan Arda Güler imzayı atıyor

Ümraniyespor - Fenerbahçe maçı bugün saat 20:00 'da başlayacak. Maçın başlamasıyla birlikte, Arda Güler neden yok, neden oynamıyor? Fenerbahçe maçında Arda var mı, yok mu, neden yok? Arda sakatlandı mı, yedeklerde mi? merak edildi. Ayrıntılar sizlerle...

ARDA GÜLER MAÇTA YOK MU, NEDEN YOK?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler Ümraniyespor - Fenerbahçe maçında yedek başladı. Arda maçta ilk 11'de bulunmuyor fakat oyunun ilerleyen dakikalarında oyuna girebilir. Arda maçta yedeklerde yer alıyor.

ÜMRANİYESPOR - FENERBAHÇE İLK 11'İ

Maçın ilk 11'i belli oldu.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i:

  • Altay
  • Ferdi
  • Samet
  • Szalai
  • Lincoln
  • Crespo
  • Arao
  • İrfan Can
  • Rossi
  • Valencia
  • Batshuayi

Ümraniyespor'un ilk 11'i:

  • Orkun
  • Popov
  • Allyson
  • Glumac
  • Onur
  • Sackey
  • Oğuz
  • Kartal Kayra
  • Onur
  • Adel
  • Umut
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Arda Güler Gündem Spor Haberler

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