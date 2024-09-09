ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor?

Arda Güler'in sakatlığı nedeniyle rahat yürüyemediği ve bu durumun devam etmesi nedeniyle İzlanda maçında sahada yer alamayacağı belirtildi. Futbolseverlerin merak ettiği "Arda Güler neden yok?" sorusunun yanıtı, yaşadığı sakatlık nedeniyle maça çıkamayacak olmasıdır. Güler'in sağlık durumu yakından takip edilmeye devam ediliyor. Peki, Arda Güler neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? Detaylar haberimizde...

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Arda, Galler maçında aldığı darbe sonucu sakatlanmıştı. Bu nedenle, bu akşam oynanacak olan Türkiye- İzlanda maçının kadrosunda yer alamayacak.

ARDA GÜLER TÜRKİYE- İZLANDA MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Montella, Galler müsabakasının sonuna doğru darbe alarak sakatlanan Arda Güler'in rahat yürüyemediğini belirterek, "Darbeye bağlı bir problem yaşıyor ama bugün takımın antrenman yapma sebebi, değerlendirme süremiz var. Ona göre kendisinden de geri bildirim alarak değerlendirme yaptıktan sonra da baştan mı, sonradan mı ya da en kötü ihtimalle hiç mi olmayacak onu da değerlendirmiş olacağız." dedi