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Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, cezalı mı, kadroda var mı (Real Madrid - RB Salzburg)?

Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, cezalı mı, kadroda var mı (Real Madrid - RB Salzburg)?
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dolu bir mücadele yaşanacak! Real Madrid ve Salzburg, Avrupa kupalarında ilk kez kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Futbolseverler, "Real Madrid-Salzburg karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi izlenebilecek?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Ayrıca, Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler'in bu önemli maçta forma giyip giymeyeceği de gündemdeki sıcak konular arasında yer alıyor. Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam heyecan dorukta! İspanyol futbolunun devi Real Madrid, sahasında Avusturya temsilcisi RB Salzburg'u konuk ediyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in de kadrosunda yer aldığı eflatun-beyazlı ekip, bu kritik mücadelede galibiyete odaklanmış durumda. Futbolseverler, maçın başlama saati, yayın kanalı ve Arda Güler'in bu önemli karşılaşmada forma giyip giymeyeceği gibi detayları büyük bir ilgiyle araştırıyor. Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, cezalı mı, kadroda var mı (Real Madrid - RB Salzburg)?

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

Real Madrid - Salzburg maçı, 22 Ocak Çarşamba günü (bugün) 23.00'te başladı.

Santiago Barnebau'da oynanacak mücadele, TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanıyor.

Son olarak La Liga'da Las Palmas ile oynanan mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 76.dakikada Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Arda Güler bugün yedekler arasında yer alıyor.

Real Madrid - Salzburg ilk 11:

Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, cezalı mı, kadroda var mı (Real Madrid - RB Salzburg)?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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