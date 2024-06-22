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Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı cezalı mı? Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?

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Arda Güler'in Türkiye - Portekiz maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Peki, Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı cezalı mı? Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER NEDEN YOK?

EURO 2024'teki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız gelen haberle sarsıldı. Arda Güler bugünkü maça yedeklerde başlayacak.

Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı cezalı mı? Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?

İLK 11'DE KİMLER VAR?

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı cezalı mı? Türkiye- Portekiz maçında oynayacak mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Arda Güler Portekiz Türkiye Almanya Futbol Spor Gündem Spor Haberler

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