A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Arda Güler yer almıyor. Peki Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor?

Milan'dan Fenerbahçe'ye hiç hesapta olmayan teklif! Arda Güler için bambaşka bir formülleri var

Arda Güler neden oynamıyor? A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Arda Güler yer almıyor. Peki Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor? Detaylar...

ARDA GÜLER KADRODA MI?

Arda Güler yedeklerde yer alıyor. Türkiye'nin 11'i şu şekilde:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

TEK EKSİK VAR

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

PUAN DURUMU

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek. D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı yok.