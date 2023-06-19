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Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor?

Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor?

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A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Arda Güler yer almıyor. Peki Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor?

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Herkes ters köşe! Dünya devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gitmek istediği takım ortaya çıktıHerkes ters köşe! Dünya devlerinin peşinde olduğu Arda Güler'in gitmek istediği takım ortaya çıktı

Arda Güler neden oynamıyor? A Milli Takımımız, EURO 2024 elemeleri dördüncü maçında Galler ile kozlarını paylaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Kadroda Arda Güler yer almıyor. Peki Arda Güler neden yok? Arda Güler sakat mı, yedeklerde mi? Arda Güler Galler maçında neden oynamıyor? Detaylar...

Arda Güler yedeklerde yer alıyor. Türkiye'nin 11'i şu şekilde:

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Salih Özcan, Cengiz, Kerem, Barış Alper.

Galler: Ward, Roberts, Mepham, Rodon, Williams, Ampadu, Ramsey, Wilson, Johnson, James, Morrell.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek. D Grubu'nda dördüncü maçlar öncesinde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunuyor. Bir maçı eksik Hırvatistan ise 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Aynı puana sahip Galler ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Dördüncü sıradaki Ermenistan'ın 3, son sıradaki Letonya'nın ise puanı yok.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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