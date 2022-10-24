Arda Güler neden tepki gördü? Arda güler Abdurkerim Durmaz'ın hangi tweetini beğendi?

Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 beraber kaldığı müsabaka sonrası geceye hakem karaları damgasını vurmuştu. Hakem Al, palabıyığın yönettiği müsabakada çıkan kırmızı kartlar ve penaltılar spor gündemine oturumken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'den konuya dair dikkat çeken bir beğeni geldi. Arda Güler neden tepki gördü? İşte merak edilenler....

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hakem Ali Palabıyık'ın skandal kararlarıyla damga vurduğu Alanyaspor maçı sonrası gergin olan Galatasaraylı taraftarlar, bu beğenisi sonrası Arda Güler'e tepki yağdı konuyla ilgili yıldız futbolcu sessizliğini bozmadı. Arda güler Abdurkerim Durmaz'ın hangi tweetini beğendi? İşte konuya dair tüm merak edilenler ...

ARDA GÜLER'İN HANGİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ ?

Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından sarı kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti.

ABDURKERİM DURMAZ'IN ATTIĞI TWEET'İ BEĞENDİ

17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.

GENÇ YILDIZA TEPKİ YAĞDI

Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;

Arda Güler böyle tweetler atmaya devam et, senden topçu falan olmaz otur yedek kulübesinde

Arda Güler'i genç yetenek diye övüyoruz, tam hak ettiğin yerdesin

SACHA BOEY'DEN GECE YARISI PAYLAŞIMI

Gece geç saatlerde bir paylaşımda bulunan Sacha Boey, "Haksız bir karar. Bu akşamki destekleri için takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ederim. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.