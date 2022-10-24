Arda Güler neden tepki gördü? Arda güler Abdurkerim Durmaz'ın hangi tweetini beğendi?
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Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 beraber kaldığı müsabaka sonrası geceye hakem karaları damgasını vurmuştu. Hakem Al, palabıyığın yönettiği müsabakada çıkan kırmızı kartlar ve penaltılar spor gündemine oturumken Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler'den konuya dair dikkat çeken bir beğeni geldi. Arda Güler neden tepki gördü? İşte merak edilenler....
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in, eski Fenerbahçeli oyuncu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hakem Ali Palabıyık'ın skandal kararlarıyla damga vurduğu Alanyaspor maçı sonrası gergin olan Galatasaraylı taraftarlar, bu beğenisi sonrası Arda Güler'e tepki yağdı konuyla ilgili yıldız futbolcu sessizliğini bozmadı. Arda güler Abdurkerim Durmaz'ın hangi tweetini beğendi? İşte konuya dair tüm merak edilenler ...
Galatasaray-Alanyaspor maçında yaşanan tartışmalı kararların ardından sarı kırmızılı camiadan tepki sesleri yükselirken, Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Arda Güler'in imalı paylaşımı dikkat çekti.
17 yaşındaki başarılı futbolcu, bir televizyon kanalında yorumculuk yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Abdülkerim Durmaz'ın "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" sözlerinin paylaşıldığı tweet'i beğendi.
Galatasaray taraftarı, Arda Güler'in bu beğenisi sonrası sosyal medyada genç oyuncuya büyük tepki gösterdi. İşte gelen tepkilerden bazıları;
Arda Güler böyle tweetler atmaya devam et, senden topçu falan olmaz otur yedek kulübesinde
Arda Güler'i genç yetenek diye övüyoruz, tam hak ettiğin yerdesin
Gece geç saatlerde bir paylaşımda bulunan Sacha Boey, "Haksız bir karar. Bu akşamki destekleri için takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ederim. Savaş devam ediyor." ifadelerini kullandı.