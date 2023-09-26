Arda Güler neden sakatlandı? Arda Güler ne zaman oynayacak?

Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandı. Arda Güler neden sakatlandı ve Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek soruları merak ediliyor. İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Peki, Arda Güler neden sakatlandı? Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek?

Arda Güler neden sakatlandı ve Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek soruları gündeme geliyor. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olup, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. Arda Güler neden sakatlandı? Arda Güler ne zaman sahalara geri dönecek? Detaylar haberimizdedir…

ARDA GÜLER NEDEN SAKATLANDI?

İspanya La Liga ekibi Real Madrid, Arda Güler'in son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığını açıkladı. Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Amerika Birleşik Devletleri kampında yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olup, 2 ay sahalardan uzak kalmıştı. Sakatlığını atlattıktan sonra takımla birlikte çalışmalara başlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden sakatlandı. Real Madrid'den yapılan açıklamada, Arda Güler'in bugünkü son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandığı belirtildi. İspanya basının yer alan haberlere göre genç futbolcunun yaklaşık 1 ay daha sahalardan uzak kalması bekleniyor.

ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA GERİ DÖNECEK?

Real Madrid'in genç futbolcusu Arda Güler, son antrenmanda sol arka adalesinden sakatlandı. Sakatlığın ardından yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.