Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldıkları maçta ilk kez kadroya aldığı Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı. Peki, Arda Güler neden oynamadı? Arda Güler, Real Madrid maçında ne zaman oynayacak?

Arda Güler neden oynamadı? Arda Güler, Real Madrid maçında ne zaman oynayacak?

La Liga'nın 12. haftasında Real Madrid, sahasında Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldı. İlk kez eflatun-beyazlılarda kadroya alınan Arda Güler, bu karşılaşmada süre bulamadı. Merak edilenler arasında ise Arda Güler neden oynamadı? Arda Güler, Real Madrid maçında ne zaman oynayacak? soruları yer aldı.

ARDA GÜLER NEDEN OYNAMADI?

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile golsüz berabere kaldıkları maçta ilk kez kadroya aldığı Arda Güler'i neden oynatmadığını açıkladı. İtalyan hoca, "Oynatmamız için doğru fırsat gelmedi." dedi.

"ACELE ETMEYECEĞİZ"

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, " Arda Güler'i oynatmamız için doğru fırsat gelmedi. Bunu dün konuştuk, acele etmeyeceğiz. Yakında oynayacak." dedi.

SIRADAKİ MAÇLAR

Real Madrid sıradaki maçını 8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Braga'ya karşı oynayacak. Eflatun-beyazlılar, La Liga'nın 13. haftasında ise 11 Kasım'da Valencia'yı konuk edecek.