Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere Arda Güler'den kötü haber geldi. Peki, Arda Güler neden kadroda yok? Arda Güler maçta neden yok? Arda Güler sakat mı?

Arda Güler neden kadroda yok? Fenerbahçe ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 3. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilere Arda Güler'den kötü haber geldi. Peki, Arda Güler neden kadroda yok? Arda Güler maçta neden yok? Arda Güler sakat mı? İşte detaylar...

ARDA GÜLER NEDEN KADRODA YOK?

Süper Lig'in 3. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. Genç yıldız, sarı-lacivertlilerin liderlik hedefiyle çıkacağı kritik maçta forma giyemeyecek.

ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA YOK

Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sonradan oyuna girerek 2 gol atan Arda Güler, aile bireylerinden birinin özel durumu nedeniyle izin aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu akşam oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olmayacak.

HER 37 DAKİKADA BİR SKOR KATKISI VERDİ

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar ligde 13 maçta 299 dakika süre alırken 5 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Süper Lig'de her 37 dakikada bir skor katkısı vererek inanılması güç bir istatistik yakaladı.