Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Sakatlığı geçti mi?

Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun ne zaman sahalara döneceği merak konusuydu. Peki Arda Güler ne zaman sahalara dönecek?

Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'den Real Madrid'e bonuslarla birlikte 30 milyon euroluk rekor bedelle transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarda ciddi bir sakatlık yaşamıştı. Dizinden ameliyat olan milli futbolcunun ne zaman sahalara döneceği merak konusuydu. Peki Arda Güler ne zaman sahalara dönecek? Detaylar...

ARDA GÜLER NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?

Sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat edilen Arda Güler'in Real Madrid formasıyla sahalara döneceği ilk maç belli oldu. Beklenenden çok daha hızlı iyileşerek doktorları şaşırtan 18 yaşındaki futbolcunun, eylül ayı sonunda oynanacak Las Palmas maçıyla siftah yapması bekleniyor.

HIZLA İYİLEŞİYOR

İspanyol basınında çıkan habere göre; Arda Güler tahmin edilenden çok daha hızlı iyileşiyor. Genç yıldızın 1 ay içerisinde tamamen hazır hala gelmesi bekleniyor.

LAS PALMAS MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Eylül ayı sonunda sahalara döneceği düşünülen Arda Güler, Real Madrid'in iç sahada oynayacağı Las Palmas maçında süre alabilecek seviyede olacak.